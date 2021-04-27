На Чернігівщині облаштовують тимчасову об'їзну

За програмою Президента «Велике будівництво» на автомобільній дорозі Київ – Суми – Юнаківка біля села Олексинці на Чернігівщині проводяться підготовчі роботи до реконструкції мосту через річку Лисогір, зокрема завершують облаштування тимчасової об'їзної дороги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Чернігівській області у Фейсбуці.

Зазначається, що на тимчасовій об’їзній завершується процес стабілізації ґрунту, незабаром розпочнеться її асфальтування. Після цього старий міст буде реконструйовано, а рух автомобільного транспорту пустять по тимчасовій переправі.

Мостовий перехід через річку Лисогір був збудований у 1969 році і зараз його стан оцінюється як передаварійний. Підрядна компанія «Синергія-Міст» в ході «Великого будівництва» повністю реконструює споруду відповідно до сучасних норм навантаження та безпеки дорожнього руху.

У 2021 році у Чернігівській області проводяться масштабні роботи з капітального ремонту на автомобільній дорозі національного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка. Поступово планується оновити усю ділянку траси по території області, а це 143 км.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко раніше заявив, що у 2021 році в Україні планується побудувати, реконструювати та відремонтувати 6 500 км доріг та 245 штучних споруд, в тому числі мостів.