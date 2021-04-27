Карантин у Миколаєві: міськвиконком просить дозволити працювати транспорту

Виконком Миколаївської міської ради просить регіональну Комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій скасувати обмеження щодо руху громадського транспорту, яке діє з 3 квітня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційний сайт Миколаївської міської ради.

«Виконком Миколаївської міської ради прийняв Звернення до регіональної комісії з питань ТЕБ та НС при Миколаївській облдержадміністрації. У ньому йдеться про перегляд обмежень щодо тимчасової заборони на території міста Миколаєва регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів громадським транспортом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що члени виконавчого комітету підтримують представників малого та середнього бізнесу (у сфері пасажирських перевезень) і їхнє права на роботу без додаткового обмеження в часі.

«Зважаючи на соціальну напруженість, що виникла внаслідок запровадження додаткових протиепідемічних обмежень, з метою недопущення негативного впливу на економічну ситуацію, просимо переглянути додаткові обмеження щодо заборони на території міста Миколаєва, запроваджені з 03.04.2021», - зазначається у зверненні членів міськвиконкому.

Наразі Миколаївщина продовжує перебувати в червоній карантинній зоні. Станом на 27 квітня виявлено 62256 підтверджених випадків COVID-19. З них 314 за останню добу.

Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня у Миколаєві сотні підприємців вийшли на мітинг з вимогою зняти транспортні обмеження. У місті перевезення пасажирів дозволені з 6.00 до 10.00, а також з 16.00 до 20.00. Міський голова Олександр Сєнкевич пообіцяв їм звернутися до комісії ТЕБ та НС з проханням про послаблення карантинних обмежень.

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В Україні за минулу добу, 26 квітня, зареєстрували 7 915 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків - 432.