На Черкащині з’явиться «Маленький Єрусалим»

На Черкащині в рамках програми «Велике будівництво» планують реалізувати 14 проєктів. Серед них є кілька об’єктів, які стануть знаковими для області.

Як передає Укрінформ, про це розповів голова Черкаської ОДА Олександр Скічко в студії ТРК «Ільдана», повідомляє сайт облдержадміністрації.

Одним з перших важливих об’єктів є Шевченківський культурний центр у Каневі, який не можуть добудувати з 1986 року.

«Там вже ведуться активні роботи. Це буде не просто Будинок культури. Це буде дійсно Шевченківський культурний центр. Ми хочемо, щоб там були виставкові зали. Ми вже маємо ексклюзивну експозицію, яку плануємо презентувати з відкриттям центру. Концертну залу використовуватимуть для місцевих та всеукраїнських подій. На четвертому поверсі діятимуть місцеві гуртки. Діти займатимуться там абсолютно в інших умовах. Простоювати приміщення не буде. Я впевнений, що Канів підтвердиться як культурна столиця Черкаської області», – сказав Скічко.

Очільник області зауважив, що робитиме все для того, щоб у наступному році в Каневі відбулося вручення Шевченківської премії. Це буде рівень залучення посольств, іноземних партнерів та гостей.

Другий важливий об’єкт - проєкт «Маленький Єрусалим», який реалізовують в Умані. В проєкт входить будівництво парків, реконструкція синагоги та кварталу хасидів в сучасному європейському форматі впорядкування з вирішенням проблеми сміття.

«Третій об’єкт, який плануємо ввести в експлуатацію у цьому році, – критий басейн гімназії імені Скляренка в Золотоноші. Його будують п’ять років. Цей басейн планують створити повністю інклюзивним – для дітей та дорослих з інвалідністю. Він слугуватиме не лише для школи, а й для усіх містян», – зазначив Скічко.

Очільник області також зауважив, що до програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» доєднується Черкаська обласна рада. Адже на бюджетній комісії депутати всіх фракцій одноголосно проголосували за всі пропозиції, які подала Черкаська ОДА.

Минулого року в Черкаській області в межах «Великого будівництва» відремонтували 234 км доріг державного значення та 122,3 км доріг місцевого значення.

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Як повідомляв Укрінформ, програма Президента «Велике будівництво» у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, цьогоріч у межах програми буде завершено близько 300 об’єктів соцінфраструктури.