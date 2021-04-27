Нацгвардійці охоронятимуть лікарні в Одесі від «мисливців за металом»
Про необхідність запобігти спробам невідомих розібрати кисневі кріоциліндри заявив 26 квітня на засіданні оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації мер Одеси Геннадій Труханов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Стало відомо, що в одній з лікарень, де ми поставили кріоциліндри, крутились якісь безхатьки, намагаючись щось відкрутити чи відпиляти. Треба покласти край спробам "мисливців за металом" нишпорити на території лікарень", - звернувся Труханов до директора Департаменту муніципальної безпеки міськради Віктора Кузнєцова.
Міський голова запропонував посилити охорону медзакладів, а заступнику голови виконавчого комітету міської ради Михайлу Кучуку - невідкладно відремонтувати паркан, яким огороджена територія лікарні №1, щоб через нього не можна було перелізти зловмисникам.
Директор Департаменту охорони здоров'я Олена Якименко доповіла, що вже готовий лист керівництву Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії з проханням встановити пости на території лікарень №1, №3 і №8. Крім того, виділено приміщення для нацгвардійців та працівників Департаменту муніципальної безпеки.
Своєю чергою Кузнєцов запевнив, що патрулі муніципальної безпеки уже розпочали нічні та приховані чергування у лікарнях для пацієнтів з COVID-19. А надалі ці патрулі будуть чергувати спільно з нацгвардійцями.
За даними ДУ «Одеський лабораторний центр МОЗ України», за попередню добу, 25 квітня, на території області підтверджено 397 випадків інфікування коронавірусом, в тому числі в 15 дітей і двох медпрацівників.