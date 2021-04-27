Нацгвардійці охоронятимуть лікарні в Одесі від «мисливців за металом»

Мерія Одеси забезпечить патрулювання працівників Нацгвардії та Департаменту муніципальної безпеки на території трьох лікарень, аби вберегти обладнання від "мисливців за металом".

Про необхідність запобігти спробам невідомих розібрати кисневі кріоциліндри заявив 26 квітня на засіданні оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації мер Одеси Геннадій Труханов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стало відомо, що в одній з лікарень, де ми поставили кріоциліндри, крутились якісь безхатьки, намагаючись щось відкрутити чи відпиляти. Треба покласти край спробам "мисливців за металом" нишпорити на території лікарень", - звернувся Труханов до директора Департаменту муніципальної безпеки міськради Віктора Кузнєцова.

Міський голова запропонував посилити охорону медзакладів, а заступнику голови виконавчого комітету міської ради Михайлу Кучуку - невідкладно відремонтувати паркан, яким огороджена територія лікарні №1, щоб через нього не можна було перелізти зловмисникам.

Директор Департаменту охорони здоров'я Олена Якименко доповіла, що вже готовий лист керівництву Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії з проханням встановити пости на території лікарень №1, №3 і №8. Крім того, виділено приміщення для нацгвардійців та працівників Департаменту муніципальної безпеки.

Своєю чергою Кузнєцов запевнив, що патрулі муніципальної безпеки уже розпочали нічні та приховані чергування у лікарнях для пацієнтів з COVID-19. А надалі ці патрулі будуть чергувати спільно з нацгвардійцями.

За даними ДУ «Одеський лабораторний центр МОЗ України», за попередню добу, 25 квітня, на території області підтверджено 397 випадків інфікування коронавірусом, в тому числі в 15 дітей і двох медпрацівників.