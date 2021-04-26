Чернігівські митці записали ролик до 35-х роковин катастрофи на ЧАЕС

Творча група Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм презентувала відеопроєкт, присвячений 35-м роковинам Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомляється у Фейсбуці на сторінці закладу, передає Укрінформ.

"До 35-х роковин Чорнобильської катастрофи Чернігівський обласний філармонійний центр підготував відеопроєкт, покликаний нагадати про ту ціну, яку Україна заплатила за злочинні управлінські прорахунки партійно-радянського керівництва, що призвели до трагедії", - зазначається у повідомленні.

За сюжетом кліпу, туристи, роль яких виконують артисти академічного камерного хору ім. Бортнянського, прямують у Зону відчуження. Вони прибувають у місто, де колись вирувало життя. Блукають руїнами та намагаються уявити, як і чим жили люди, про що мріяли, в ім’я чого будували "світле майбутнє". Все це відбувається на тлі звучання псалому "Живий в помощі Вишняго" авторства класика української школи хорового співу Дмитра Бортнянського.

В одному з кадрів можна побачити коріння дерева, що проросло в залишеному приміщенні і простяглося по стіні.

"Це не декорація, це справжнє дерево. Ми вирішили використати його в роботі як своєрідний символ життя, що перемагає, незважаючи ні на що. Саме тому знайдені на території Зони світлини туристи прикріплюють на стіні біля цього коріння", - пояснив режисер-постановник кліпу Дмитро Обєдніков.

За словами художнього керівника і головного диригента хору Івана Богданова, новим проєктом артисти нагадали про сумні роковини аварії на Чорнобильській АЕС та вшанували пам’ять людей, які ціною власного життя зберегли майбутнє та врятували планету від повномасштабної техногенної катастрофи.

Автор ідеї та керівник проєкту - заслужений діяч мистецтв України Сергій Теребун. Окрім хору та солістів філармонійного центру, над роликом працювали оператор, пілот дрона, лінійний продюсер, редактор та інші фахівці й асистенти. В організації зйомок допомогли Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" та Замглайський старостинський округ Ріпкинської громади.