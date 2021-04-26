У Харківській ОДА пояснили, чому 77 концентраторів стоять без роботи

У Харківській обласній дитячій інфекційній лікарні наразі просто в холі знаходяться коробки з 77 концентраторами, закупленими ще торік за кошти державної субвенції, це обладнання зарезервоване за лікарнями «Укрзалізниці».

Про це повідомив на брифінгу заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк, передає кореспондент Укрінформу.

«Враховуючи, що обсяг ліжок був заявлений більший, ніж сьогодні поки що експлуатується, в нас і є ці концентратори. Вони зарезервовані під залізничні лікарні. І в будь-який момент, якщо буде повною мірою задіяна клінічна база залізничних лікарень, ці концентратори будуть надані в повному об’ємі», - пояснив Черняк.

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За його словами, концентратори закуплені за кошти державної субвенції обласною дитячою інфекційною лікарнею, формально вона є їх розпорядником, і тому їх зберігають саме там.

Черняк наголосив, що інші лікарні госпітальної бази цього обладнання не потребують.

«Всі ліжка, які наразі фактично використовуються в регіоні, забезпечені концентраторами або потоковим киснем», - заявив заступник голови ОДА.

24 квітня депутат Харківської облради Володимир Скоробагач на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував відео з дитячої інфекційної лікарні та заявив, що кисневі концентратори стоять у холі закладу ще з грудня 2020 року. «На них витратили гроші з субвенції держбюджету, хоча ще рік тому досвід показав, що лікарням потрібен саме потоковий кисень. І кошти мали піти на монтаж кисневих трас», - написав депутат.

Водночас на брифінгу 23 квітня радник голови ОДА Олександр Галацан повідомив, що наразі розглядається можливість передачі концентраторів, які знаходяться в резерві, за потребою додому пацієнтам на 10-14 днів. Але конкретного рішення та механізму поки немає.

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Загалом на Харківщині госпітальна база становить 4 581 ліжко, з яких фактично використовуються 3 934. Потоковим киснем забезпечені 1 428 ліжок, решта - концентраторами.

Як повідомлялося, в області зареєстровано 132504 лабораторно підтверджених випадки СOVID-19, з них 103453 хворих одужали, 2615 – померли. З 11 квітня Харківщина перебуває в "червоній" зоні епіднебезпеки.