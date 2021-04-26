Кількість COVID-викликів «швидкої» на Харківщині зменшилася вдвічі

На Харківщині кількість викликів швидкої допомоги, пов’язаних із COVID-19, зменшилася вдвічі у порівнянні з початком квітня.

Про це повідомив на брифінгу директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, передає Укрінформ.

«Пік цієї хвилі був 6 квітня, тоді в нас було 460 викликів, за вчора було 211. Був пік, потім десь тиждень ми трималися на показнику приблизно 350 викликів, і йшов плавний спад. І ось певний час, близько тижня, ми йдемо близько 200 – 230, 211. Ми дійсно менше шпиталізуємо, тому що ми менше виїжджаємо. Більш ніж удвічі зменшилася кількість викликів», - розповів Забашта.

При цьому він зауважив, що показник госпіталізації минулої доби є високим.

«140 доправлених до лікарні насправді значний відсоток у порівнянні з кількістю виявлених випадків (за останню добу COVID-19 підтверджено у 313 осіб, в неділю, як правило, робиться найменше тестувань, - ред.)», - зазначив керівник «швидкої».

За даними МОЗ, станом на ранок 26 квітня на Харківщині рівень госпіталізації все ще перевищений (63,5%). Показник завантаженості ліжок з киснем знизився до 63,8% - вперше за останній тиждень.

Заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк вважає, що ситуація поступово стабілізується.

«Це видно по показниках останніх днів: кількість захворілих, які є підтвердженими, зменшується відносно кількості людей, які одужали. Також зменшилась кількість викликів швидкої медичної допомоги саме до людей з підозрою на COVID-19. Зменшилась кількість госпіталізацій з пневмонією. Цей показник суттєво знизився і ми бачимо, за останні дні це особливо було показовим», – сказав на брифінгу Черняк.

Як повідомлялося, в області зареєстровано 132504 лабораторно підтверджених випадки СOVID-19, з них 103453 хворих одужало, 2615– померло. З 11 квітня Харківщина знаходиться в "червоній" зоні епіднебезпеки.