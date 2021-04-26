На Харківщині – найбільше смертей від COVID-19 за добу з початку пандемії

На Харківщині за останню добу зареєстрували 36 смертей від ускладнень COVID-19 – це найвищий показник із початку пандемії.

Про це свідчать дані Харківського обласного лабораторного центру МОЗ, передає Укрінформ.

У квітні вже тричі реєструвалося по 28 летальних випадків на добу, 18 квітня повідомлялося про 35 смертей.

Як розповів на брифінгу директор обласної інфекційної лікарні, яка приймає найбільше пацієнтів із коронавірусом, Павло Нартов, за неділю, 25 квітня, в його закладі померли 13 людей.

На ранок понеділка реанімація лікарні на 12 ліжок заповнена повністю. Крім того, фактично реанімаційні місця знаходяться у так званих палатах інтенсивної терапії, в них на апаратах ШВЛ зараз 24 людини.

Нове реанімаційне відділення, про створення якого в ОДА повідомили ще в серпні 2020 року, продовжують ремонтувати. За даними Нартова, його мають відкрити після травневих свят.

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Загалом на ранок 26 квітня у лікарні перебувають 309 хворих. У квітні через стрімке збільшення госпіталізацій у закладі збільшили ліжковий фонд.

«Розвернули більшу кількість ліжок у зв’язку зі збільшенням кількості хворих останнім часом. На 30 ліжок збільшили, тому що на початку місяця в нас перебувало понад 320 хворих щодня», - сказав Нартов.

Як повідомлялося, в області зареєстровано 132504 лабораторно підтверджених випадки СOVID-19, з них 103453 хворих одужало, 2615 — померло. З 11 квітня Харківщина знаходиться в червоній зоні епіднебезпеки.