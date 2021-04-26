У Харкові вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів на ЧАЕС

Покладанням квітів та молитвами за загиблими вшанували у Харкові 35-ті роковини Чорнобильської трагедії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Біля Пам'ятного знаку чорнобильцям у Молодіжному парку зібралися понад 200 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, представників влади, духовенства та громадських організацій. Після виконання Гімну України вони вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклади квіти до пам'ятного знаку. Під час церемонії священники молилися за загиблих.

Як зазначила під час покладання квітів голова Харківської ОДА Айна Тимчук, ліквідатори наслідків катастрофи є уособленням усього найкращого, що може бути в людях.

«Тисячі наших співвітчизників були залучені до усунення наслідків катастрофи і працювали у Чорнобильській зоні у найважливіший період. Їх самовідданість та жертовність не допустили розширення катастрофи», - наголосила вона.

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Зранку цього дня панахиди за загиблими відбулися у багатьох храмах. Напередодні у них оголосили акцію «Чорнобильський дзвін», а сьогодні о 08:00 близько 500 храмів та монастирів області нагадали про жертв ЧАЕС молитовним передзвоном протягом 15 хвилин.

Покладання квітів до пам`ятника ліквідаторам Чорнобильської катастрофи у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Як повідомлялося, увечері 25 квітня понад пів сотні ліквідаторів аварії на ЧАЕС взяли участь у акції "Запали свічку" біля Пам'ятного знаку чорнобильцям, під час якої відпустили у повітря 300 білих кульок, що є символом пам'яті.

Свого часу в Харкові та області мешкали 34,5 тис. осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Наразі в регіоні проживають 19,8 тис. громадян, із них 9,8 тис. - ліквідатори, у тому числ, 6,6 тис. - з інвалідністю.