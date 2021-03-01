Вибух котла на Миколаївщині: чоловіка, якого завалило плитою, дістали живим

На Миколаївщині 26-річного чоловіка, який опинився під завалами після вибуху котла в школі, дістали живим.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що о 09:45 постраждалого 1994 р.н. деблоковано рятувальниками з-під бетонної плити та передано медикам.

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За попередніми даними, у чоловіка травмована голова та нижня кінцівка, його госпіталізовано до лікувального закладу.

Як повідомлялося, на Миколаївщині стався вибух твердотопалтвного котла на території загальноосвітньої школи в с. Іванівка Очаківського району. Під залізобетонною плитою опинилась людина.

Фото: ДСНС України у Миколаївській області