В Маріуполі у квартирі знайшли убитими двох людей

Поліція Маріуполя розслідує подвійне вбивство молодих жінки і чоловіка, тіла яких було виявлено у квартирі 27 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що до Маріупольського районного управління поліції надійшло повідомлення, що в одній із квартир в Центральному районі міста були виявлені тіла жінки та чоловіка, з ознаками насильницької смерті.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Маріупольського районного управління поліції, керівництво поліції області, криміналістична лабораторія, кінологічна служба та працівники прокуратури.

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що тіла загиблих належать жінці 2002 року народження та чоловіку 1998 року народження.

За фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією п.1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме - умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Як повідомляв Укрінформ, поліціянти оперативно затримали зловмисника, підозрюваного у скоєнні вбивства в Шевченківському районі Харкова.