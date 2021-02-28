Під Мелітополем Audi виїхала на «зустрічку» і зіткнулася з Toyota, є загиблі

У Мелітопольському районі Запорізької області внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів двоє людей загинуло, ще двоє отримали тілесні ушкодження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Запорізької області.

"27 лютого близько 20 години на автошляху "Харків-Сімферополь" у Мелітопольському районі водій автомобіля Audi А6, рухаючись із Мелітополя в напрямку смт Якимівка, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем Toyota Tundra", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій та пасажир автомобіля Audi А6, чоловіки 1973 і 1974 років народження, мешканці смт Якимівка, загинули на місці події. Водій та пасажир іншого автомобіля, мешканці Мелітополя 1968 і 1966 років народження, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та медиками "швидкої" були доставлені до місцевої лікарні.

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Слідчим відділом Мелітопольського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Розпочато досудове розслідування.

Фото: zp.npu.gov.ua