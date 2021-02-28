Під Мелітополем Audi виїхала на «зустрічку» і зіткнулася з Toyota, є загиблі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Запорізької області.
"27 лютого близько 20 години на автошляху "Харків-Сімферополь" у Мелітопольському районі водій автомобіля Audi А6, рухаючись із Мелітополя в напрямку смт Якимівка, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем Toyota Tundra", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водій та пасажир автомобіля Audi А6, чоловіки 1973 і 1974 років народження, мешканці смт Якимівка, загинули на місці події. Водій та пасажир іншого автомобіля, мешканці Мелітополя 1968 і 1966 років народження, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та медиками "швидкої" були доставлені до місцевої лікарні.
Слідчим відділом Мелітопольського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Розпочато досудове розслідування.
Фото: zp.npu.gov.ua