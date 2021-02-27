Тривалість подорожі з Маріуполя до Києва хочуть скоротити до десяти годин

Скоротити час у дорозі з Маріуполя до інших ключових міст — таке завдання міської влади. Для цього реалізується ряд інфраструктурних проєктів.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" розповів Маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

Завдяки оновленню траси "Маріуполь — Запоріжжя" тривалість подорожі вже скорочена на дві години.

"У 2019 році ми отримали 130 км нової дороги "Маріуполь — Запоріжжя", яка скоротила час шляху. Наприклад, до аеропорту Запоріжжя, що зараз актуально для жителів Маріуполя, оскільки ми не маємо власного авіасполучення. І тепер на дві години ми економимо час у дорозі", — сказав Бойченко.

Цього року планують відремонтувати трасу "Маріуполь — Бердянськ", завершити ремонт дороги від Маріуполя до Краматорська, яку торік відновили частково. "Маріуполь — Бердянськ", "Маріуполь — Краматорськ" — це ключові напрямки. В цьому році вже виділено 860 млн грн на реконструкцію доріг в Донецькій області. Ми розуміємо, що цього ресурсу недостатньо, щоб розв'язати проблеми, які накопичилися не за один десяток років. Але ми бачимо рух у напрямку до Маріуполя. Траса "Маріуполь — Краматорськ" вже будується, і ми крок за кроком наближаємося до централізованої артерії, яка зв'яже північ і південь нашої області", — сказав мер.

Також планують скоротити час у дорозі по залізниці в київському напрямку. "Як траса "Маріуполь — Запоріжжя" скоротила час на дві години, так тепер на дві години цього року буде скорочено рух нічного "експреса" "Маріуполь — Київ". Основне завдання — скоротити час у дорозі потяга до десяти годин. В цьому році ми досягнемо того, що шлях займе 12 годин, і завдяки цьому потяг як до Маріуполя, так і до Києва прибуватиме о 8:00", — зазначив Бойченко.

Крім того, вже повністю оновлений рухомий склад щоденного швидкого нічного потяга "Маріуполь — Київ". Мер додав, що в цьому році будуть оновлені всі вагони інших поїздів цього напрямку. "А це 36 вагонів. Це будуть нові сучасні вагони", — запевнив Бойченко.