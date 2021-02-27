У центрі Одеси через тріщину в історичному будинку евакуюють мешканців

У центрі Одеси мешканців будинку по вул.Ніжинській,16 евакуюють через те, що в будівлі з'явилася тріщина.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Суспільне".

Заступник директора департаменту міського господарства Одеської міськради Віталій Цуркан розповів журналістам, що в будівлі вже вимкнули газ та електропостачання. Працівники ДСНС супроводжують мешканців будинку до їхніх квартир, аби вони могли забрати свої речі.

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"Ті, хто мають родичів, поїдуть до них, у кого такої можливості немає – ми їм надамо тимчасове житло. Також ми попросили виїхати мешканців сусіднього будинку. Нам потрібно декілька днів для визначення видів робіт та обстеження частини будівлі", – зазначив Цуркан.

Він розповів, що будинок є пам'яткою архітектури, тому збудувати підпору, яка б тримала будівлі, – неможливо. Але вже запрошено фахівців будівельної академії, які повинні надати оцінку і вирішити, що робити, аби зберегти будівлю.

Фото: Суспільне Одеса