Загиблий під час пожежі в лікарні Чернівців помер не від опіків - ОДА

Причиною смерті пацієнта чернівецької лікарні, де сьогодні сталася пожежа, стали не опіки, а загальний стан здоров'я - хворий на коронавірус чоловік був у важкому стані і, скоріш за все, задихнувся.

Про це повідомила начальник управління забезпечення медичного обслуговування в сфері охорони здоров’я міської ради Наталя Калмикова, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Чернівецької міської ради.

“Чоловік помер не від опіків. Його ліжко не постраждало під час пожежі. Найбільше постраждав саме той чоловік, який зараз у реанімації, а загиблий ще до пожежі був у дуже важкому стані, з дуже поганою сатурацією, тому, скоріш за все, він задихнувся”, – зазначила Калмикова.

Як повідомили в міськраді, загиблому було 76 років. Інший постраждалий – 77-річний чоловік. Зараз він при свідомості, знаходиться в реанімаційному відділенні з 70% опіків тіла.

Загалом у відділенні під час пожежі перебувало 30 людей. У палаті під час загорання було 4 людей, двоє з яких не постраждали зовсім.

Також чиновник розповіла, що в міську лікарню №4 евакуювали 1 людину, в міську лікарню №3 – 2 людей та в Обласну клінічну лікарню – 3 людей. Усіх інших переведено в межах закладу.

Як повідомляв Укрінформ, о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226, в одній з палат КНП “Міська лікарня №1” виникла пожежа, внаслідок якої загинув один пацієнт, ще один знаходиться в реанімації.