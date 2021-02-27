"Свободу Стерненку! Свободу політв'язням!" - це головні лозунги ходи за участі понад 300 представників патріотичних сил, котрі пройшли центром Харкова від площі Конституції до будівлі ГУ Нацполіції в області.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько 14:00 на площі Конституції зібралися 300 харків'ян. Люди тримали у руках прапори України, прапори із символікою політичних партій "Європейська солідарність", "Голос", "Демократична сокира", громадських організацій "Світанок", "Харківській Євромайдан", "Українські студенти за свободу", "Харківський антикорупційний центр" "Спілка ветеранів АТО" та плакати на тему дня.

"Ми зібралися на знак протесту проти вироку Сергію Стерненку - 7 років за ґратами при тому, що його провина не доведена. Вважаємо цей вирок політичною помстою патріоту. Вимагаємо звільнення Стерненка. Вимагаємо свободу і для патріотів, яких звинувачують у "справі Шеремета" - Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь", - зазначив співорганізатор ходи, лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

За його словами, ще одна мета ходи - привернути увагу до необхідності реформи судової системи. "Суд має бути справедливим, а не політичним", - зазначив він.

Біля будівлі ГУ Нацполіції в Харківській області, куди прийшли учасники ходи, відбувся мітинг, на якому поряд зі скандуванням на підтримку Стерненка та політв'язнів лунали заклики відставки міністра Арсена Авакова, генпрокурора Ірини Венедіктової, перезавантаження правоохоронної та судової систем.

У Харкові вимагали звільнення Стерненка та Антоненка / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Вимагаємо апеляції та звільнення Стерненка. Його справа - наслідок системних збоїв у правоохоронних та судових органах, коли почалося переслідування патріотів та руйнування правосуддя. Зараз воно перетворилося на інструмент державної розправи. Вимагаємо негайного реформування судової влади, повернення в країну чесного правосуддя, бо його здійснення є однією з головних функцій держави. Хочу мати можливість поважати правосуддя своєї країни", - сказав голова осередку партії "Демократична сокира" Микита Соловйов.

На завершення мітингу учасники ухвалили резолюцію зі своїми вимогами, яку в понеділок відправлять в Офіс Президента.

Під час ходи та мітингу центр міста був перекритий для автотранспорту. Порядок забезпечували близько 50 правоохоронців. Інцидентів не було.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого понад 100 активістів пікетували будівлю Харківської ОДА, коли Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї, і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.