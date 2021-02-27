У Київщини сьогодні день народження - 89 років із дня утворення області.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці нагадав очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

«Друзі, а чи знаєте ви про те, що в Київщини сьогодні день народження? Саме 27 лютого виповнюється 89 років із моменту її утворення», - написав він.

Київська область утворена 27 лютого 1932 року. Наразі в ній 7 районів, 69 об'єднаних територіальних громад, 26 міст, у тому числі 13 обласного значення, 30 селищ міського типу, загалом 1182 населених пункти.

У системі місцевого самоврядування: районних рад — 25; міських рад — 26; селищних рад — 30; сільських рад — 605.

Фото: ©Yuriy Buriak