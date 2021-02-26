На вихідні сонце в Україні розтопить рештки зими

У суботу в Україні йтиме невеликий дощ зі снігом, вдень в західній частині окремі пориви вітру до 20 м/с, температура протягом доби 1-6° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Хмарно. Уночі у західних, північних та центральних областях, вдень в України невеликі дощі, місцями, крім півдня, з мокрим снігом. Вітер північно-західний 7-12 м/с, вдень в західній частині окремі пориви 15-20 м/с.Температура протягом доби 1-6° тепла (на крайньому заході та півдні країни вдень 7-10°)", - йдеться у повідомленні.

У Карпатах очікуються опади переважно у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві 27 лютого пройде часом невеликий дощ. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 4-6°. На Київщині також невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 2-6° тепла.

Синоптики прогнозують уночі 28 лютого в Україні, 1 березня у західних, вдень в північних та центральних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без істотних опадів. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 8° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У столичному регіоні вночі 28 лютого та вдень 1 березня невеликий дощ та мокрий сніг, в решту часу без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

Згідно з прогнозом, в Україні 2-3 березня без істотних опадів.Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, 2 березня у східних областях та в Карпатах 0-6° морозу; вдень 2-8° тепла, на Прикарпатті, 3 березні і на півдні Одещини до 12°.

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На Київщині також без істотних опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 1 березня 2-7° тепла, 2 березня 5-10° тепла.

Згідно з орієнтовним прогнозом, в Україні 4 березня без опадів, 5-8 березня в більшості областей, невеликі, 6 березня помірні опади.Температура 4-5 березня вночі від 2° тепда до 3° морозу, вдень 2-8° тепла (на півдні 4 березня і на заході до 12° тепла), 6-8 березня зниження температури вночі до 1-6° морозу, вдень до 0-5° тепла.