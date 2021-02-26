Хворим на COVID-19 медикам Вінниччини виплатять по 10 тисяч разової допомоги

На Вінниччині медикам, які захворіли на COVID-19, виплачуватимуть по 10 тис. грн разової допомоги.

Про це повідомляє Вінницька обласна рада, передає Укрінформ.

Зазначається, що такі виплати запроваджуються прийнятою на позачерговій сесії облради у п’ятницю програмою «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки.

«Окремо у документі передбачені заходи щодо готовності закладів охорони здоров’я до приймання та лікування хворих на COVID-19. Зокрема – виплати медичним та іншим працівникам лікувальних установ, які захворіли на COVID-19. Передбачено, що сума такої разової допомоги складе 10 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порядок цих виплат ще має розробити Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.

Загалом обласну програму «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки» ухвалено з бюджетом у розмірі 391, 8 млн грн, у тому числі з обласного бюджету – 350, 7 млн грн, з бюджетів територіальних громад – 41, 1 млн грн.

На Вінниччині станом на 26 лютого зафіксовано 35360 випадків COVID-19, за минулу добу -738. Перехворіли коронавірусною хворобою 2244 медпрацівники, 368 іще лікуються.

В Україні за минулу добу, 25 лютого, зареєстрували 8 003 випадки COVID-19.