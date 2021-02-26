До 300 випадків щодня: на Тернопільщині різко ускладнилась ситуація з COVID-19

У Тернопільській області ускладнилась епідемічна ситуація із захворюванням на COVID-19.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення у Фейсбуці обласного управління охорони здоров’я.

«За результатами щоденного моніторингу захворюваності на COVID-19 в області, за останній тиждень зросла кількість зареєстрованих випадків захворювання. Щоденно реєструється від 200 до 300 сотень нових випадків коронавірусної інфекції», - сказала головний державний санітарний лікар області Оксана Чайчук під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-епідемічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За її словами, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 за останні сім днів сягнув майже 28%.

Інтенсивний показник сягнув 4021 випадок захворювань на коронавірус на 100 тис. населення, що в 1,2 рази перевищує загальнодержавний рівень.

За останніх два тижні відмічається зростання цього показника на 16 територіях, у тому числі й в Тернополі.

Вже цього року зареєстровано 9 дев’ять коронавірусних спалахів, лише за останній тиждень – 2 спалахи у закладах освіти та один у спеціалізованому закладі для осіб похилого віку.

Зростання захворюваності серед дітей у порівнянні з попереднім тижнем сягнуло понад 26%.

Станом на 26 лютого на Тернопільщині на коронавірус продовжують хворіти 2676 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 333 844 особи, за останню добу зафіксовано 8003 нових випадків захворювань на коронавірус.