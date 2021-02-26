У Запорізькій міськраді «заробили» 1,6 мільйона на парках і скверах – СБУ

Служба безпеки України викрила керівництво одного з департаментів Запорізької міськради на розкраданні бюджетних грошей. За попередніми оцінками, сума державних збитків становить 1,6 мільйона гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Досудове слідство встановило, що чиновники у 2019-2020 роках уклали декілька договорів з представниками афілійованих фірм із Запорізької та Дніпропетровської областей. Відповідно до угод, на загальну суму понад 6 млн грн підрядники мали провести роботи із благоустрою міських вулиць, скверів та паркових зон.

Оперативники спецслужби з'ясували, що учасники оборудки значно завищили вартість придбаних матеріалів і привласнили майже 30% бюджетних коштів.

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Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях ділків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію та інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх фактів правопорушення та осіб, причетних до незаконних схем.