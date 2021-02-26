Житомирських комунальників спіймали на мільйонній розтраті

СБУ викрила керівництво комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» на розтраті мільйонів бюджетних коштів під час проведення закупівель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, посадовці підприємства підписали низку договорів на поставки будівельних матеріалів для проведення поточних і капітальних робіт на об’єктах галузі. При цьому керівництво КП скористалося виключним правом проведення прямих закупівель без процедури відкритих торгів і уклало контракти із афілійованою місцевою фірмою. За цією схемою зловмисники привласнили мільйони гривень через штучне завищення ринкових цін на товари.

СБУ викрила житомирських комунальників на завданні державі збитків на мільйони гривень / Фото: СБУ

Ініційована СБУ перевірка показала, що лише під час придбання піску та щебеню керівництво підприємства незаконно вивело з бюджету майже 1 млн грн.

Читайте також: СБУ викрила схему фіктивного ремонту на оборонному держпідприємстві

Під час обшуків у приміщеннях комунального підприємства Житомирської міської ради і в офісі фірми-постачальника правоохоронці вилучили фінансово-бухгалтерську та договірну документацію, яку долучено до доказової бази.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Читайте також: СБУ заблокувала багатомільйонну схему незаконного відшкодування ПДВ

Тривають слідчі дії для встановлення точних розмірів завданих збитків та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ викрила схему фіктивного ремонту на оборонному держпідприємстві.