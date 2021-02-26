На Харківщині розслідують, чому дитсадки і школи залишились без продуктів

Правоохоронці в м. Красноград на Харківщині відкрили кримінальне провадження через непроведення тендерів на постачання продуктів у дитячі садки та школи.

Цю інформацію підтвердив кореспонденту Укрінформу речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України – це службова недбалість», - зазначив Чубенко.

Він додав, що відомості в ЄРДР внесли в понеділок, 22 лютого, після виходу в ЗМІ сюжету про якість харчування в дитячих садках м. Красноград, які з 1 січня взагалі не отримують продуктів. Наразі правоохоронці проводять перевірку.

Як повідомляв Укрінформ, у Краснограді батькам дошкільнят радили не приводити дітей у дитсадки, оскільки продуктів залишилося дуже мало, заклади використовували залишки круп та овочів. М’яса, риби, молока та яєць в установах немає. Адміністрація дитсадків дозволила батькам приносити в заклади хліб (хоча це є санітарним порушенням в організації харчування). На сесії Красноградської громади минулого тижня депутати виділили 300 тисяч гривень, аби придбати продукти у спрощеному режимі, без тендерів, розбивши на окремі закупки до 50 тис. грн.

Начальник відділу освіти Красноградської міської територіальної громади Антоніна Турова пояснила, що через передачу повноважень від райдержадміністрацій до територіальних громад, виникла ситуація, коли проводити тендерні закупівлі деякий час було просто неможливо – відповідний орган управління освітою ще не мав на це повноважень.

«Така ситуація була очікуваною, тому керівникам закладів освіти було дане доручення замовити в грудні продукти харчування, враховуючи відсутність поставок у січні та лютому», - пояснила Турова.

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Крім Краснограда, у зв’язку з передачею установ з балансу райдержадміністрацій, ще 9 громад не провели тендерні закупівлі продуктів для дошкільних і загальноосвітніх закладів, від січня цього року продукти до них не постачаються. Йдеться про установи Кегичівської, Люботинської, Богодухівської, Вільхівської, Чкаловської, Петропавлівської, Безлюдівської, Височанської і Валківської громад.

За даними обласної прокуратури, інформації про серйозні порушення в харчуванні в установах інших районів у правоохоронців наразі немає.