На Дніпропетровщині авто в’їхало в будівлю: серед постраждалих двоє дітей

У Петриківському районі Дніпропетрівської області внаслідок зіткнення автомобіля з будівлею постраждали 5 людей, з яких 2 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

«26 лютого о 07:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Журавлиній селища Чаплинка Петриківського району легковий автомобіль здійснив виїзд на територію приватного домоволодіння та зіткнувся з будівлею», - йдеться у повідомленні.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Nissan Tiida. Попередньо встановлено, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням, виїхав за межі дорожнього покриття та здійснив зіткнення з будівлею яка була розташована на території приватного домоволодіння.

ДТП у Петриківському районі / Фото: ДСНС

На момент ДТП в салоні автомобіля перебували четверо людей (чоловік, жінка та дві дитини). Також, внаслідок події постраждала власниця домоволодіння яка саме в цей час знаходилась всередині літньої кухні.

На момент прибуття надзвичайників всіх постраждалих було госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до медичного закладу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав водій 1984 року народження, жінка 1985 року народження, двоє дітей (2012 і 2015 року народження) та власниця подвір’я 1988 року народження.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

До надання допомоги залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ГУ ДСНС області.