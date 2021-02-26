На Закарпатті розгорнули ще майже 200 ліжок для CОVID-хворих
Про це передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.
Як повідомляється, наразі ліжкофонд області для хворих на CОVID-19 налічує 2300 ліжок.
На Закарпатті хворих приймають 17 лікарень, вони завантажені на 73%. Відсоток ліжок забезпечених киснем – 68,5%.
За минулу добу на Закарпатті у 515 осіб підтверджено CОVID-19 методом ПЛР.
Водночас голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков повідомив у Фейсбуці, що в області за 25 лютого внаслідок коронавірусної хвороби померли 16 людей, це новий антирекорд смертності в області.
Два дні тому, 24 лютого, на Закарпатті зафіксували найбільшу кількість померлих від коронавірусної хвороби з початку пандемії — 15 осіб за добу.
Як повідомлялося, в Закарпатській ОДА заявили, що медична система області на межі колапсу через швидкий темп поширення інфекції останнім тижнем. Щодня в лікарні області госпіталізують до 200 нових інфікованих, люди надходять у тяжкому стані, в області зберігається дуже висока смертність коронавірусних хворих — до півтора десятки хворих на день.
Разом із тим, як наголосив директор департаменту охорони здоров'я ОДА Анатолій Пшеничній, в області не розглядають на разі варіант розгортання мобільного госпіталю для ковідних хворих — через те, що його не зможуть забезпечити кисневими ліжками та медперсоналом, якого не вистачає.