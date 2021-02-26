На Закарпатті розгорнули ще майже 200 ліжок для CОVID-хворих

У лікарнях Закарпатської області впродовж минулої доби додатково розгорнули ще 187 ліжкомісць так званого ковідного фонду.

Про це передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

Як повідомляється, наразі ліжкофонд області для хворих на CОVID-19 налічує 2300 ліжок.

На Закарпатті хворих приймають 17 лікарень, вони завантажені на 73%. Відсоток ліжок забезпечених киснем – 68,5%.

За минулу добу на Закарпатті у 515 осіб підтверджено CОVID-19 методом ПЛР.

Водночас голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков повідомив у Фейсбуці, що в області за 25 лютого внаслідок коронавірусної хвороби померли 16 людей, це новий антирекорд смертності в області.

Два дні тому, 24 лютого, на Закарпатті зафіксували найбільшу кількість померлих від коронавірусної хвороби з початку пандемії — 15 осіб за добу.

Як повідомлялося, в Закарпатській ОДА заявили, що медична система області на межі колапсу через швидкий темп поширення інфекції останнім тижнем. Щодня в лікарні області госпіталізують до 200 нових інфікованих, люди надходять у тяжкому стані, в області зберігається дуже висока смертність коронавірусних хворих — до півтора десятки хворих на день.

Разом із тим, як наголосив директор департаменту охорони здоров'я ОДА Анатолій Пшеничній, в області не розглядають на разі варіант розгортання мобільного госпіталю для ковідних хворих — через те, що його не зможуть забезпечити кисневими ліжками та медперсоналом, якого не вистачає.