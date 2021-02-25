У Харкові горіли склади площею 700 квадратних метрів

У Харкові шістдесят пожежників зі спецтехнікою гасили пожежу на вулиці Велика Панасівська, де горять склади площею 700 кв. метрів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник пресслужби Головного управління ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін.

"О 17.01 до пожежників надійшов виклик щодо пожежі на вулиці Велика Панасівстька, буд.106. Це склади загальною площею 1 000 кв. м. Вогнем охоплено 700 кв. м площі. На місці працюють 60 пожежників, 10 відділень на автоцистернах та одне - на автодрабині", - зазначив Лупандін.

За його словами, о 17:50 пожежу локалізували. Зараз гасять осередки вогню та тління у приміщеннях.

"За даними чоловіка, який викликав пожежників, на складах зберігаються нитки та тканини. Також там є ємності з пальним", - додав Лупандін.

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За його словами, на місці працює поліція: "Слідчі проводять опитування людей. Причину пожежі та розмір збитків уточнюють".