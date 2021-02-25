Вінницькі лікарі після вакцинації почуваються задовільно - ОДА

Вінницькі лікарі, яким у середу, 24 лютого, зробили щеплення від COVID-19 вакциною індійського виробництва Oxford/AstraZeneca, почуваються задовільно.

Про це на брифінгу повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА Тетяна Бодаренко, передає кореспондент Укрінформу.

«Лікарі, які вчора були вакциновані, продовжують працювати. Вони почувають себе задовільно. З десяти людей, які були вакциновані, одна має на ранок температуру 37,2 градуси й болі у м’язах», - повідомила Бондаренко.

За її словами, така реакція на вакцину передбачувана і прописана виробником в інструкції.

Вона зазначила, що підвищення температури тіла після щеплення як можлива неважка реакція спостерігається у 40% вакцинованих і минає протягом 1-2 днів без специфічного лікування. За вираженого дискомфорту, високої температури і головного болю призначаються жарознижувальні.

Як повідомляло агентство, 24 лютого до Вінниці доправили 17 800 доз вакцини від коронавірусу. Наразі працює одна мобільна бригада, яка почала вакцинацію медиків опорних лікарень, екстреної медицини та первинної ланки у Вінниці.

Усього в області створено 20 мобільних бригад, які здійснюватимуть вакцинацію. З понеділка розпочне навчання мобільна бригада з Гайсинського району, яка вакцинуватиме тамтешніх медиків. Поступово вакцинація пошириться в усі райони.

За минулу добу на Вінниччині зафіксовано 639 нових випадків COVID-19. За цим показником область уп’яте за декаду побила власний антирекорд захворюваності й увійшла в п’ятірку регіонів із найскладнішою ситуацією з поширенням коронавірусу.

З початку пандемії на Вінниччині захворіли на коронавірус 33 983 особи, що склало 2101,5 випадків на 100 тис. населення. З 23 лютого поточного року Вінницька область піднялася на шосте місце рейтингу інцидентності захворюваності в Україні.

Станом на 25 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 325 841 випадок COVID-19, з них за добу – 8 147.