На Сумщині розпочали СОVID-вакцинацію

На Сумщині розпочали СОVID-вакцинацію

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Укрінформ
На Сумщині, де відсьогодні розпочалася вакцинація проти коронавірусу, за місяць планують зробити щеплення близько 2700 особам.

Про це повідомляє пресслужба Сумської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

«Протягом місяця ми маємо пройти перший етап і провакцинувати близько 2700 осіб. Далі за заявкою Управління охорони здоров’я облдержадміністрації на Сумщину надходитимуть наступні партії вакцини, і ми перейдемо до другого етапу. Вакцинація є добровільною та безоплатною», – повідомив голова ОДА Василь Хома напередодні початку кампанії з вакцинації.

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Зазначається, що вакцина виробництва Oxford/AstraZeneca прибула в Сумську область уночі, 25 лютого. Сьогодні на території Сумського обласного клінічного госпіталю для ветеранів війни були проведені перші щеплення проти СОVID-19. Першим вакцинованим став лікар-анестезіолог Дмитро Білобров. Другим пацієнтом була лікар Сумського обласного госпіталю для ветеранів війни Наталія Зеленська, яка з 26 жовтня працює у відділенні для надання допомоги хворим на COVID-19.

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«Почуваю себе добре, жодних змін, які б відрізняли моє самопочуття «до і після» немає. Готова йти працювати. Рішення про вакцинацію – свідоме. Адже з кінця жовтня минулого року я кожен день бачу хворих як з легким, так і важким перебігом хвороби, 6 місяців тому сама перехворіла. Тому якщо є можливість захиститися від хвороби за допомогою вакцини – я захищаюсь. Вакцинація формує імунітет до вірусу, допомагає запобігати інфікуванню і навіть, якщо ви захворієте, то перенесете хворобу легше», – розповіла вона.

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Директор Сумського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни Інесса Савенко зазначила, що працівники закладу як ніхто розуміють, що профілактичне щеплення – це захист від COVID-19, адже щодня працюють з пацієнтами, хворими на коронавірусну інфекцію. Наразі в закладі лікуються 52 пацієнти, в реанімаційному відділенні перебуває 5 хворих, з них 2 на апаратах ШВЛ. За її словами, 90% працівників обласного госпіталю прийняли рішення щодо щеплення, і сама вона планує це зробити.

Як повідомляв Укрінформ, вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Упродовж першого дня кампанії провели 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою вакцини.

Фото: пресслужба Сумської облдержадміністрації

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