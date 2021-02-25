В Одесі 13-річна дівчинка загинула під колесами потяга

В Одесі поліцейські розслідують обставини загибелі 13-річної дівчинки під колесами потяга.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

“Подія сталася 24 лютого близько опівночі. Зі слів машиніста, він побачив, як дитина перетинала колії, розмовляючи телефоном, і став подавати попереджувальні сигнали. Почувши їх, дівчинка лягла прямо на рейки. Машиніст одразу ж застосував екстрене гальмування, але зупинити транспорт вчасно не зміг”, - ідеться у повідомленні.

Зі слів родичів, у родині конфліктів не було і намірів покінчити життя самогубством дитина не висловлювала, натомість її подруга розповіла, що за кілька годин до смерті та написала у спільну групу в одному із месенджерів, що хоче кинутися під потяг.

Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Усі обставини трагедії встановлюються.

Як повідомляв Укрінформ, У Міністерстві освіти і науки України працює гаряча телефонна лінія психологічної допомоги та чат-бот у Telegram і Viber для батьків та вчителів для запобігання трагічним випадкам з підлітками.

Національна дитяча гаряча лінія: 0-800-500-225 (безкоштовно зі стаціонарних); 116111 (безкоштовно з мобільних).

Безкоштовна цілодобова гаряча лінія для жертв домашнього насильства – 15-47.

Безкоштовна Національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству – 116-123.

Чат-бот «КІБЕРПЕС» у Telegram і Viber допоможе дізнатись про те, як діяти дітям, батькам і вчителям у разі кібербулінгу та анонімно отримати допомогу.

На сайті МОН можна знайти розділ «Безпека дітей в інтернеті» для підвищення рівня обізнаності батьків і вчителів. Зокрема розміщені поради для батьків щодо організації взаємодії «дитина-інтернет-мобільний зв'язок» від Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

На платформі цифрової освіти ДІЯ також можна знайти освітній Серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті» про те, як уберегти дітей онлайн від шкідливих матеріалів, кібербулінгу, суїцидальних інтернет-спілок, сексуального насильства.