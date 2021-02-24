Зима піде з України з туманами та легким морозцем

В Україні 25 лютого істотні опади не очікуються, місцями туман, вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без істотних опадів. Вночі та вранці в країні, крім південного сходу, подекуди туман; на дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця. Вітер західний, південо-західний, 5-10 м/с. Температура у східних, південно-східних та Сумській областях вночі 4-9°, на Луганщині 10-15° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, в західних, Вінницькій та Одеській областях 10-15° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 25 лютого без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. У столиц температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла, на Київщині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла. В області ночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця.

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Згідно з прогнозом, 26 лютого в Україні без істотних опадів, лише вночі у східних областях невеликий мокрий сніг; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 7-12° тепла, у південно-західних областях 11-16°, у східних та північно-східних областях 4-9° тепла.

27 лютого невеликий, вночі в західних областях помірний дощ та мокрий сніг; вночі у південній та східній частинах, вдень у більшості центральних областей без істотних опадів; температура вночі та вдень 1-6° тепла, вночі на сході близько 0°, вдень у південній частині та західних областях 4-9° тепла.

26 лютого у південно-західній частині місцями туман.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, 26 лютого в Карпатах, 27 лютого вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

На Київщині 26 лютого без істотних опадів, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 7-12° тепла. 27 лютого невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі та вдень 1-6° тепла. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, 27 лютого вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Синоптики в Україні 28 лютого-1 березня істотних опадів не прогнозують, лише вночі 28 лютого невеликий мокрий сніг.

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Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, 1 березня у північно-східних областях до 5° морозу; вдень 0-6° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

У столичному регіоні також без істотних опадів, лише вночі 28 лютого невеликий мокрий сніг. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.