Житомирщина отримала 17,3 тисячі доз COVID-вакцини

На Житомирщину надійшло 17,3 тисячі доз вакцини Oxford/AstraZeneca.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Житомирська область однією з перших в Україні розпочинає вакцинацію від коронавірусу. Щойно до Житомира доставлено першу партію вакцин, яка складається з 17,3 тисячі доз препарату виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield)», - йдеться у повідомленні.

За словами очільника області, маршрути бригад з вакцинації розписані таким чином, щоб здійснити щеплення всіх бажаючих представників пріоритетних груп, зокрема медпрацівників, що працюють із COVID-19, соціальних працівників, людей, що перебувають у спеціалізованих закладах, та військовослужбовців, які беруть участь в АТО/ООС. За місяць їм введуть другу дозу вакцини.

Бунечко додав, що на першому етапі планується вакцинувати понад 3600 жителів області.

Першими в області отримають вакцину лікарі Житомирської міської лікарні номер 2.

На Житомирщині лабораторно підтверджено 48 904 випадки COVID-19, 43 960 людей одужали, 820 померли.

Як повідомлялося, у вівторок, 23 лютого в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), закупленої за кошти державного бюджету.

В середу в Україні стартував процес вакцинації: перше щеплення від коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Євген Горенко, який працює у ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні.

Станом на 24 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 317 694 випадки COVID-19, з них за добу – 5 850.

Фото: Фейсбук