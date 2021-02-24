На Вінниччині розгортають 160 додаткових ліжок для хворих на COVID-19

На Вінниччині через зростання захворюваності розгортають 160 додаткових ліжок для хворих на коронавірус.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає Укрінформ.

«980 важкохворих. З них троє на ШВЛ, 78 – на СРАР, 899 – на постійному кисні. Найкритичніша ситуація у місті Вінниця. Відучора хворих везуть у райони - в ковідні лікарні Бар, Тростянець, Крижопіль. Готуємо нові ліжка – 70 в районних лікарнях. В обласній інфекційній лікарні плануємо додатково ще 90 ліжок до 90 тих, що вже є», - написав Борзов.

Наразі на Вінниччині в 25 опорних лікарнях розгорнуто 2659 ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в області за минулу добу виявлено 601 хворого. Наразі пацієнтами вже зайняті 51,3% «ковідних» ліжок загалом, 35% - з підведеним киснем.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України, область за кількістю нових випадків коронавірусу, виявлених за минулу добу, вийшла на перше місце в країні.

Станом на середу область віднесено до помаранчевої зони епідемічної небезпеки.

На Вінниччині з початку пандемії COVID-19 лабораторно підтверджено у 33983 осіб , в Україні захворіли 1 317 694 людини, 25 461 померли, одужали - 1 155 422. За минулу добу виявлено 5850 нових випадків інфікування коронавірусом.