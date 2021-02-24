На Миколаївщині фермери виступають проти штрафів за неналежне зберігання пального

На Миколаївщині представники аграрного бізнесу та фермери вийшли на акцію протесту проти штрафів за так зване неналежне зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Понад сотні людей прийшла під приміщення обласної податкової служби, куди пригнали трактори, вантажівки та привезли шини і діжки, передає кореспондент Укрінформу.

Люди обурюються, що їх штрафують попри те, що вони працюють легально, а нелегальні заправки при цьому процвітають.

«500 тисяч гривень штрафу за відсутність ліцензії або що пальне знаходиться в 20-літрових діжках, а це заборонено законом. Це драконівські заходи, вони вбивають фермерів та агровиробників. Ми вимагаємо відміни цієї норми закону», - наголошують протестувальники.

До них вийшов в.о. начальника ГУ ДПС Дмитро Прокоф'єв. Він зауважив, що лише виконує закони, а не створює їх. Чиновник також запропонував мітингувальникам пройти в будівлю податкової, щоб обговорити проблемне питання і знайти рішення.

Як відомо, Верховною Радою України був прийнятий закон "Про обіг пального", який зобов'язав агропідприємства отримати ліцензію на зберігання палива. Документ можна було почати отримувати ще з липня 2019 року. Він також регламентує порядок зберігання паливно-мастильних матеріалів.