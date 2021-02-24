На Миколаївщині фермери виступають проти штрафів за неналежне зберігання пального

На Миколаївщині фермери виступають проти штрафів за неналежне зберігання пального

Укрінформ
На Миколаївщині представники аграрного бізнесу та фермери вийшли на акцію протесту проти штрафів за так зване неналежне зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Понад сотні людей прийшла під приміщення обласної податкової служби, куди пригнали трактори, вантажівки та привезли шини і діжки, передає кореспондент Укрінформу.

Люди обурюються, що їх штрафують попри те, що вони працюють легально, а нелегальні заправки при цьому процвітають.

«500 тисяч гривень штрафу за відсутність ліцензії або що пальне знаходиться в 20-літрових діжках, а це заборонено законом. Це драконівські заходи, вони вбивають фермерів та агровиробників. Ми вимагаємо відміни цієї норми закону», - наголошують протестувальники.

До них вийшов в.о. начальника ГУ ДПС Дмитро Прокоф'єв. Він зауважив, що лише виконує закони, а не створює їх. Чиновник також запропонував мітингувальникам пройти в будівлю податкової, щоб обговорити проблемне питання і знайти рішення.

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Як відомо, Верховною Радою України був прийнятий закон "Про обіг пального", який зобов'язав агропідприємства отримати ліцензію на зберігання палива. Документ можна було почати отримувати ще з липня 2019 року. Він також регламентує порядок зберігання паливно-мастильних матеріалів.

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