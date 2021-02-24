На Чернігівщині поховали бійця, загиблого на Донбасі

На кладовищі міста Ічня Чернігівської області 24 лютого поховали загиблого на Донбасі жителя села Більмачівка Ічнянського району, старшого солдата-контрактника Сергія Петраускаса.

Пряму трансляцію прощання з воїном у Фейсбуці транслювала Ічнянська міська рада, передає Укрінформ.

За інформацією Чернігівської ОДА, Сергій Петраускас загинув 22 лютого біля шахти "Бутівка" (район Донецького аеропорту) внаслідок ворожого обстрілу з протитанкового гранатомета. Він був учасником боїв за Луганський аеропорт, засновником Спілки учасників бойових дій АТО Ічнянського району та головою цієї організації у 2015-18 роках.

З 2018-го Петраускас служив за контрактом у районному військкоматі, а з жовтня 202-го - старшим солдатом у 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців.

Відомо, що в грудні минулого року військовослужбовцю виповнилося 43 роки. Без сина, чоловіка і батька лишились мати, дружина, дві доньки та син.