Коронавірус на Закарпатті: за добу померли 15 хворих – найбільше з початку пандемії

Закарпаття б'є рекорд за смертністю від COVID-19: за минулу добу в області померли 15 людей, це найбільша цифра з початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомив на брифінгу в Закарпатській ОДА директор Департаменту охорони здоров'я Анатолій Пшеничний, передає кореспондент Укрінформу.

“За минулу добу, 23 лютого, ми маємо 15 летальних випадків, це дуже багато для Закарпаття, такої сумної цифри досі ще не було. Минулий тиждень загалом дав у підсумку 46 летальних випадків”, - повідомив Пшеничний.

За його словами, висока летальність пов'язана з тим, що госпіталізується дуже багато важких пацієнтів.

Як повідомляється, за минулу добу на Закарпатті COVID-19 діагностували у 389 жителів області.

В Україні станом на 24 лютого лабораторно підтвердили 1 317 694 випадки COVID-19, із них за добу – 5 850. Крім того, за добу госпіталізовано 3 049 осіб.