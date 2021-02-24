Сімейні лікарі на Буковині працюватимуть без вихідних два тижні

У Чернівецькій області з огляду на збільшення кількості хворих на коронавірус зобов'язали сімейних лікарів приймати пацієнтів 7 днів на тиждень.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, передає Укрінформ.

"Сімейні лікарні Буковини прийматимуть та консультуватимуть пацієнтів без вихідних. Такий робочий графік медики первинки матимуть у найближчі два тижні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення ухвалив обласний штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної із поширенням COVID-19.

"Лікарі вестимуть прийом у режимі 7-денного робочого тижня через збільшення кількості хворих на коронавірус. До того ж, в області зростає число недужих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Так, епідемічний поріг перевищено на території колишніх Вижницького, Путильського, Кіцманського районів та у Чернівцях", - додали у Чернівецькій ОДА.

Крім того, штаб затвердив нові маршрути пацієнтів із COVID-19, адже хворих чернівчан готові приймати Герцаївська та Новоселицька лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 лютого у Чернівецькій області зафіксували 52 514 випадків інфікування коронавірусом, із них 44 270 пацієнтів одужали, 971 людина померла. В Україні лабораторно підтвердили 1 317 694 випадки COVID-19, із них за добу – 5 850.