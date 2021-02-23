Поліція Одеси відкрила справу через заворушення біля Приморського райсуду

За фактом перешкоджання руху спецтранспорту і штовханини з поліцією біля Приморського райсуду міста слідчі Одеського райуправління поліції № 1 розпочали кримінальне провадження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікацій Одеського облуправління НПУ.

"Громадяни, які зібралися сьогодні, 23 лютого, біля адмінбудівлі суду, кидали димові шашки, перешкоджали руху спеціального транспорту поліції та порушували публічний порядок. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стосовно одного з учасників складено протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Штовханина біля будівлі Приморського райсуду виникла після винесення суддею Віктором Попревичем вироку екслідеру облорганізації "Правого сектору" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку, яких засуджено до позбавлення волі на 7 років 3 місяців. Це викликало обурення з боку присутніх у залі суду та біля райсуду.

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Як повідомлялося, 23 лютого суд в Одесі у рамках розгляду справи щодо викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича у 2015 році визнав винним активіста Сергія Стерненка та виніс йому вирок у вигляді позбавлення волі на 7 років та 3 місяці з конфіскацією половини майна.

До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Тим часом у багатьох містах України на вечір вівторка, 23 лютого, активісти запланували масові акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбудеться під Офісом Президента на Банковій.