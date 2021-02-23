У Тернополі 300 медиків пікетували суд

Триста працівників Тернопільської районної лікарні вийшли на пікети біля господарського суду, де відбувається засідання щодо передачі лікарні на баланс міської громади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.

«Тернопільська міська рада судиться з районною через приміщення Тернопільської районної лікарні. Згідно із змінами в законі про місцеве самоврядування, після місцевих виборів приміщення мало б перейти до Тернопільської громади. Працівники лікарні проти цього. Вони вважають, що якщо приміщення перейде на баланс громади, лікарню можуть закрити», - прокоментував ситуацію в.о. головного лікаря Іван Трач.

За його словами, у медзакладі – понад 500 працівників. Вони хочуть, щоб лікарню замість Тернопільської громади передали Великобірківській.

Нині лікарня обслуговує 67 тисяч людей – це жителі шести громад, в тому чисті Великобірківської. Голова цієї громади Любомир Ковч зазначив, що у них готові взяти медзаклад на баланс.

«Ми готові взяти і ввійти в засновники Тернопільської районної лікарні. Ми обговорювали це з головами 6 громад. Таким чином збережемо лікарню. Тернопільська районна лікарня залишиться на місці, де вона зараз є у Тернополі», – сказав Ковч.

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Кому передати заклад, мають вирішувати під час сесії районної ради у березні.

Раніше повідомлялося, що працівники Тернопільської районної лікарні двічі протестували проти передачі закладу Тернопільській громаді. Вперше – біля облдержадміністрації, а потім - біля господарського суду, де відбувалося підготовче засідання у справі щодо райлікарні.

Фото: Суспільне