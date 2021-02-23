У Тернополі 300 медиків пікетували суд
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.
«Тернопільська міська рада судиться з районною через приміщення Тернопільської районної лікарні. Згідно із змінами в законі про місцеве самоврядування, після місцевих виборів приміщення мало б перейти до Тернопільської громади. Працівники лікарні проти цього. Вони вважають, що якщо приміщення перейде на баланс громади, лікарню можуть закрити», - прокоментував ситуацію в.о. головного лікаря Іван Трач.
За його словами, у медзакладі – понад 500 працівників. Вони хочуть, щоб лікарню замість Тернопільської громади передали Великобірківській.
Нині лікарня обслуговує 67 тисяч людей – це жителі шести громад, в тому чисті Великобірківської. Голова цієї громади Любомир Ковч зазначив, що у них готові взяти медзаклад на баланс.
«Ми готові взяти і ввійти в засновники Тернопільської районної лікарні. Ми обговорювали це з головами 6 громад. Таким чином збережемо лікарню. Тернопільська районна лікарня залишиться на місці, де вона зараз є у Тернополі», – сказав Ковч.
Кому передати заклад, мають вирішувати під час сесії районної ради у березні.
Раніше повідомлялося, що працівники Тернопільської районної лікарні двічі протестували проти передачі закладу Тернопільській громаді. Вперше – біля облдержадміністрації, а потім - біля господарського суду, де відбувалося підготовче засідання у справі щодо райлікарні.
Фото: Суспільне