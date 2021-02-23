Померла жінка, яка травмувалася під час вибуху гранати у Новодністровську

Померла жінка, яка травмувалася під час вибуху гранати у Новодністровську

Укрінформ
Жінка, яка постраждала під час вибуху гранати у Новодністровську на Буковині, померла у лікарні.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник Сокирянської центральної районної лікарні Олександр Андрійчук.

"Її привезли учора увечері з політравмами у важкому стані. Стан жінки лікарі стабілізували, але сьогодні вранці, на жаль, вона померла", – сказав медик.

У відділі комунікації поліції Чернівецької області кореспонденту Укрінформу повідомили, що наразі узгоджують можливість перекваліфікації статті, за якою розпочали кримінальне провадження.

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Правоохоронці затримали підозрюваного, проводять досудове розслідування та з’ясовують всі обставини події.

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Як повідомляв Укрінформ, в одній із квартир Новодністровська застілля закінчилося суперечкою, під час якої гість дістав гранату і кинув її на кухню, де у той час перебувала жінка, - вона отримала травми.

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