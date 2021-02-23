Померла жінка, яка травмувалася під час вибуху гранати у Новодністровську

Жінка, яка постраждала під час вибуху гранати у Новодністровську на Буковині, померла у лікарні.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник Сокирянської центральної районної лікарні Олександр Андрійчук.

"Її привезли учора увечері з політравмами у важкому стані. Стан жінки лікарі стабілізували, але сьогодні вранці, на жаль, вона померла", – сказав медик.

У відділі комунікації поліції Чернівецької області кореспонденту Укрінформу повідомили, що наразі узгоджують можливість перекваліфікації статті, за якою розпочали кримінальне провадження.

Правоохоронці затримали підозрюваного, проводять досудове розслідування та з’ясовують всі обставини події.

Як повідомляв Укрінформ, в одній із квартир Новодністровська застілля закінчилося суперечкою, під час якої гість дістав гранату і кинув її на кухню, де у той час перебувала жінка, - вона отримала травми.