Під Києвом перевізники підняли ціни без дозволу - ОДА обіцяє розібратися

У Київській обласній державній адміністрації розберуться із ситуацією щодо підвищення цін на проїзд деякими перевізниками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА.

«Загалом у нашому регіоні працює 71 перевізник. Із цієї кількості 39 перевізників уже подали до управління пасажирських перевезень економічне обґрунтування на перегляд вартості проїзду на 368 маршрутах. Наші фахівці наразі вивчають усі розрахунки. Поки що жоден перевізник погодження на підняття цін не отримав», – зазначила заступниця голови Київської облдержадміністрації Тетяна Щербак.

Так, за її словами, на території Київщини діє 513 міжміських і міжрайонних маршрутів. Вони сполучають населені пункти регіону один із одним, а також зі столицею. І наразі частина перевізників уже підготувала звернення щодо перегляду тарифів на проїзд.

Вона додала, що до облдержадміністрації почала надходити інформація про підняття цін деякими перевізниками в односторонньому порядку без погодження з управлінням.

«У зв’язку з цим очільник Київщини Василь Володін дав доручення якомога швидше розібратись у ситуації. Ми вже готуємо звернення до Антимонопольного комітету щодо наявності антиконкурентних узгоджених дій, а також до Міністерства інфраструктури щодо роз’яснення можливості обґрунтування тарифу, згідно з економічними показниками та методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту. Окрім цього, плануємо провести робочу нараду з перевізниками, які самовільно підняли ціни на проїзд, щоб врегулювати тарифи на перевезення», – уточнила Щербак.

Як повідомлялося, вартість проїзду на деяких маршрутках Київщини з 15 лютого зросла на 10-25%.