У Львові учасники акції проти Медведчука побилися з поліцейськими

У Львові сталася бійка між правоохоронцями та представниками партії "Національний корпус ", які протестували проти бізнесу депутатів ОПЗЖ – Козака та Медведчука. В результаті сутички травмовані четверо поліцейських.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Львівській області, передає Укрінформ.

Зазначається, що сьогодні, 23 лютого, близько 10.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Городоцькій біля офісу компанії “Будмекс” у Львові група невідомих осіб проводить акцію.

У Львові мітингувальники побилися з поліцейськими / Фото: Богдан Бордун. Facebook

«На місці події правоохоронці виявили близько 60 осіб, які поводилися агресивно, кидали димові шашки, намагалися підпалити шини та не реагували на зауваження поліцейських щодо припинення порушень правопорядку. Попри активну протидію учасників акції, правоохоронці припинили правопорушення. У результаті сутички травмовані четверо поліцейських, а у відділ поліції доставили шістьох активних учасників події», - повідомляють в поліції.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, 16 лютого у Львові під офіс Козака активісти принесли шини та «закривавлені» іграшки. Як заявили організатори, метою акції було привернути увагу влади та громадськості до безперешкодного функціонування бізнесу колаборантів та заявити вимоги щодо припинення його діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих телеканалів.

19 лютого Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій до восьми фізичних осіб та 19 юридичних, серед яких є і Віктор Медведчук.