Закарпатська облрада звернеться до прокуратури через паркан навколо Невицького замку

Депутати Закарпатської облради звернуться до прокуратури з проханням перевірити законність обмеження доступу до Невицького замку власником приватного комплексу “Верховина”.

Про це заявив голова постійної комісії з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації Закарпатської облради Михайло Кіш на засіданні сьогодні, 22 лютого, передає Укрінформ з посиланням на Фейсбук Закарпатської облради.

“Голова Комісії Михайло Кіш підняв питання вільного доступу закарпатців та туристів краю до історичної пам’ятки — Невицького замку. Наразі підхід утруднено через те, що власники туристичного комплексу «Верховина», який знаходиться на замковій горі, перегородили дорогу, котра веде до пам’ятки архітектури, та пустили її в обхід по важкодоступній місцевості. Облрада вчергове звернеться до кінцевого бенефіціара споруди з проханням організувати безперешкодний прохід для відвідувачів замку. Якщо ж прохання обласної ради буде знову проігноровано, депутати мають намір звернутися до прокуратури з проханням перевірити законність обмеження руху та привласнення дороги загального користування на замковій горі,” - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті біля історико-архітектурної пам'ятки національного значення – Невицького замку – власник приватної прилеглої території встановив залізний паркан. Тепер до пам'ятки немає вільного доступу для туристів, а також порушена цілісність комплексу.

Невицький замок – напівзруйнований замок біля села Кам'яниця Ужгородського району Закарпатської області. Пам’ятка розташована на горі вулканічного походження заввишки 260 м над рівнем моря у вузькій долині річки Уж. В минулому році в Невицькому замку відновили вежу-донжон та провели часткову реставрацію стін. З державного бюджету на це виділили 9,2 млн грн.

Фото: kamrada.gov.ua