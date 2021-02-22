Підполковник податкової зливав «ДНР» стратегічні дані

Правоохоронці викрили підполковника Головного управління Державної фіскальної служби, який передава секретні дані "ДНР".

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

Встановлено, що посадовець протягом тривалого часу несанкціоновано копіював та передавав членам терористичної організації «ДНР» інформацію, яка оброблюється в автоматизованих системах відомства і містить державну таємницю.

Зазначається, що інформація стосувалась відомостей щодо працівників правоохоронних та розвідувальних органів України; проведення зазначеними організаціями закупівлі; стану виконання державного оборонного замовлення; іншої стратегічно важливої інформації для держави в умовах війни.

20 лютого 2021 року після передачі таємного документа підполковника податкової міліції затримали за місцем проживання у місті Києві.

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Слідчі ДБР провели низку обшуків в ході яких вилучено докази, що підтверджують злочинну діяльність податківця.

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21 лютого 2021 року працівнику ДФС повідомлено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації, несанкціонованому копіювання інформації і замаху на розголошення державної таємниці (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України).

До Печерського районного суду м. Києва клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.