Зеленський звільнив голів дев'яти РДА на Миколаївщині

Президент Володимир Зеленський звільнив голів дев’яти районних державних адміністрацій Миколаївської області.

Відповідні розпорядження №72/2021-рп - №780/2021-рп від 22 лютого опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Президент, зокрема, звільнив з посад голів Арбузинської, Баштанської, Братської, Вознесенської, Казанківської, Кривоозерської, Миколаївської, Новобузької, Очаківської РДА Миколаївської області.

Згідно з документами, посадовців звільнено за поданими ними заявами.

Як повідомлялося, раніше у Мінрегіоні інформували, що у результаті децентралізації влади створено 1469 територіальних громад замість 11,5 тисячі й утворено 136 районів замість 490, що передбачає і скорочення кількості райдержадміністрацій.

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Передбачається, що 320 районних державних адміністрацій буде реорганізовано через приєднання до 100 РДА в адміністративних центрах нових районів, а ще із 40 будуть утворені 13 РДА в нових районах, де раніше була відсутня районна державна адміністрація.

Фото: president.gov.ua