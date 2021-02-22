Цьогоріч в Україні розпочнуть 40 проєктів розвитку - Чернишов

У 2021 році в Україні розпочнеться реалізація 40 розвиткових проєктів у різних областях.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час форуму "Україна 30. Інфраструктура", передає кореспондент Укрінформу.

“Ми розпочинаємо 40 розвиткових проєктів у цьому році. Хотілося б більше, і щороку цей показник буде збільшуватися. Поступово кількість розвиткових проєктів має стати більшою, ніж соціальних”, - сказав міністр.

Серед знакових проєктів він назвав інноваційно-технологічний парк у Вінниці, Центр креативної економіки з науково-виробничою ІТ-лабораторією в одному з міст.

Чернишов також анонсував початок активної роботи у напрямку розвитку індустріальних парків. Зокрема, їх планується створити у Бучі Київської області, Маріуполі на Донеччині, а також у Житомирській та Львівській областях.

За словами міністра, 10 із 24 областей України мають рівень валового регіонального продукту на душу населення нижчий за 75% від середнього по країні.

Урядовець оцінив потенційне залучення коштів у розвиток того чи іншого регіону - 5 гривень на кожну гривню, проінвестовану державою. За його словами, це дасть поштовх для виправлення диспропорції у розвитку регіонів.

З його слів, до програми Президента "Велике будівництво" у 2021 році буде включено 500 об'єктів соціальної інфраструктури.

"На 2021 рік наші плани ще більш амбітні (порівняно з 2020 роком - ред.). Це вже 500 об'єктів загалом", - сказав міністр.

Згідно з матеріалами презентації, цього року в рамках програми "Велике будівництво" планується побудувати й оновити 95 шкіл, 70 дитячих садків, 80 спортивних об'єктів. Також програма включатиме 35 лікарень, 200 амбулаторій та 20 культурних об'єктів.

Очікуваний обсяг фінансування "Великого будівництва" у 2021 році становить 9 млрд гривень, тоді як минулого року у програму було проінвестовано 4,9 млрд гривень.

Як повідомлялося, у Мінрегіоні заявили про повне виконання програми "Велике будівництво" у 2020 році.

Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи.

Крім об'єктів соціальної інфраструктури, в рамках програми у 2020 році було оновлено 3900 км доріг державного значення.