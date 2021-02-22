Голова Київської ОДА заразився коронавірусом

Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін інфікувався коронавірусом.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"На вихідних отримав позитивний результат ПЛР-тестування (на коронавірус - ред.). Хвороба протікає в легкій формі. Поки ускладнень немає, тож буду на самоізоляції та працюватиму з дому в онлайн-режимі", - написав Володін.

Він висловив переконання, що його хвороба не вплине на розпочаті раніше ініціативи. "Ми з командою облдержадміністрації продовжуємо роботу в штатному режимі. Єдина відмінність у тому, що я долучатимусь до всіх процесів дистанційно", - додав він.

Як повідомлялося, станом на 22 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 307 662 випадки COVID-19, зокрема за добу - 3 206.