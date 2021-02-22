Засніжену Бердянську косу порівняли з Арктикою

Бердянську косу, вкриту снігом, відобразила місцева фотограф Юлія Покас.

Як передає Укрінформ, вражаючі кадри опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці місцева фотограф Юлія Покас.

"Арктика?! Ні! Зима на Бердянській косі. Крижана краса", - написала в пості Покас.

Зима на Бердянській косі / Фото: Юлія Покас

Як повідомляв Укрінформ, у кінці минулого тижня Азовське море атакував шторм, пориви вітру сягнули 25-28 м/с, була сильна заметіль, а висота хвиль у відкритій частині моря досягала 12-20 дм.