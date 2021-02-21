Суд Одеси поновив на службі поліцейську, яка звинувачувала керівництво в хабарництві

Одеський окружний адміністративний суд визнав незаконним звільнення зі служби в патрульній поліції НПУ сержанта поліції Зої Мельник, що викривала прояви хабарництва на службі.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення суду Мельник оприлюднила у Фейсбуці.

"Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправним і незаконним наказ Департаменту патрульної поліції про моє звільнення і постановив негайно відновити на службі. В управлінні патрульної поліції не змогли довести мої "численні запізнення" і "прогули", бо їх не було. Так само серед "доказів" не було жодної скарги на мене від громадян", - зазначила Мельник.

Рішенням адмінсуду також стягнуто з Департаменту патрульної поліції Нацполіції 201 тис. грн грошового забезпечення для Мельник за період вимушеного прогулу з 10 вересня 2019 року по 18 лютого 2021 року.

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Як повідомлялося, у вересні 2019 року наказом керівника Департаменту патрульної поліції НПУ було звільнено зі служби сержанта патрульної поліції Мельник, яка викрила низку фактів хабарництва в одеському Управлінні патрульної поліції, заявила про встановлені поліцейським «плани» від керівництва на кількість штрафів та інші порушення.

Своєю чергою у поліції переконували, що звільнили Мельник виключно через дисциплінарні порушення.

Фото: Zoya Melnik/Fb