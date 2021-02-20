Мітинг-реквієм пам'яті героїв Небесної сотні пройшов у Маріуполі

У Маріуполі, біля монумента «Дзвін миру» на площі Свободи, відбувся мітинг-реквієм пам'яті героїв Небесної сотні за участю військовослужбовців, правоохоронців, депутатів міськради, представників муніципалітету, мешканців міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Заступник міського голови Аркадій Мєшков наголосив, що герої Небесної сотні віддали свої життя за демократичне, вільне і процвітаюче майбутнє України, і для Маріуполя вони - символ волі і віри.

У Маріуполі відбувся мітинг-реквієм пам'яті героїв Небесної сотні / Фото: Маріупольська міська рада

Учасники мітингу вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали запалені лампадки до «Дзвона миру».

Сьогодні у пам'ять про героїв Небесної сотні на площі Миру і Свободи о 18.10 увімкнуть лазерну проєкцію у вигляді свічки.

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Як повідомлялося, згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року в Україні 20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні.

Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорстокіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.