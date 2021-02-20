У Дніпрі на пожежі загинули троє людей
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Укрінформ
У Дніпрі внаслідок пожежі в одноповерховому неексплуатованому будинку загинули троє людей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.
"19 лютого о 00 год. 25 хв у Самарському районі м. Дніпро в одноповерховому неексплуатованому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи", - йдеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, в будинку горіло сміття, старі речі та дерев’яна конструкція даху. Під час ліквідації займання пожежники виявили тіла двох людей. Ще одного громадянина 1960 року народження госпіталізували у тяжкому стані, однак він не вижив.
Зазначається, що о 3 год. 21 хв пожежу ліквідовано.Вогнем знищено перекриття на площі 80 м2.
До гасіння залучалося 7 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.
Фото: www.dsns.gov.ua.