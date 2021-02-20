У Дніпрі на пожежі загинули троє людей

У Дніпрі внаслідок пожежі в одноповерховому неексплуатованому будинку загинули троє людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

"19 лютого о 00 год. 25 хв у Самарському районі м. Дніпро в одноповерховому неексплуатованому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи", - йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, в будинку горіло сміття, старі речі та дерев’яна конструкція даху. Під час ліквідації займання пожежники виявили тіла двох людей. Ще одного громадянина 1960 року народження госпіталізували у тяжкому стані, однак він не вижив.

Зазначається, що о 3 год. 21 хв пожежу ліквідовано.Вогнем знищено перекриття на площі 80 м2.

До гасіння залучалося 7 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.

Фото: www.dsns.gov.ua.